La política italiana critica al unísono a Trump por decir que Meloni le suplicó una foto

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(Actualiza con declaraciones de la líder del principal partido de la oposición Elly Schlein)

Roma, 19 jun (EFE).- La clase política italiana criticó este viernes al unísono al presidente de EE.UU., Donald Trump, después de que este declaró a un canal de televisión que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que ella ha calificado de «invento».

La primera reacción en esta nueva fricción entre ambos países fue la del ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, quien ha decidido cancelar su visita prevista a Miami los días 21 y 22 de junio tras las «graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni», que «ofenden a toda Italia»

El subsecretario de la presidencia del Gobierno, Giovanbattista Fazzolari, afirmó que «las diatribas de Trump contra Giorgia Meloni son solo el último episodio de ataques e insultos dirigidos a los líderes europeos» y agregó que «no está claro si lo hace intencionadamente o por incompetencia, arruinando la histórica relación entre Estados Unidos y Europa».

Por su parte el ministro de Defensa, Guido Crosetto, escribió en la red social X: «No puedo imaginar a Giorgia Meloni pidiéndole una fotografía a nadie, ni siquiera bajo amenaza. Sin embargo, sí puedo imaginar el alto precio que pagó al dejar de lado lo que Trump había dicho semanas atrás, para servir a los intereses de Italia, Europa y Occidente».

También Elly Schlein, líder del Partido Demócrata, principal fuerza de la oposición, tildó de «inaceptables» los ataques de Trump y señaló que deben rechazarse con firmeza.

«No aceptamos los insultos dirigidos al Gobierno de nuestro país y seguimos defendiendo las instituciones italianas», dijo Schlein al margen de un acto en Bolonia (norte).

Sin embargo, matizó: «Esperamos que la derecha de este país empiece a hacerlo en mayor medida y comprenda lo errónea que ha sido la actitud sumisa frente a Trump».

El líder del partido Azione, Carlo Candela, tachó a Trump de «mentiroso compulsivo y un matón de cómic».

«Personalmente, no creo en absoluto que Giorgia Meloni haya rogado nada. En cualquier caso, estos insultos deben ser rechazados, ya que atentan contra el honor de la nación», agregó

«Solidaridad con Meloni por las palabras indescriptibles de Trump», escribió el senador del opositor Partido Demócrata Filippo Sensi .

El ex primer ministro y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Giuseppe Conte, escribió en sus redes: «Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante. Lo digo como ciudadano italiano antes que como político. Es inaceptable que un aliado se atreva a hablar así de nuestros líderes».

Para Maurizio Lupi, presidente del partido gubernamental Noi Moderati (Nosotros moderados), «las palabras de Trump son injustificadas e inaceptables (…) Cualquiera que conozca a Giorgia Meloni sabe perfectamente que ella jamás le pediría limosna a nadie».

El canal de televisión italiano «La 7» difundió este viernes la transcripción de una entrevista telefónica con Trump donde se puede leer: «¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!».

Meloni se declaró «atónita» y calificó de «invento» la versión de Trump de su encuentro en la cumbre del G7 en Évian, según dice en un mensaje en sus redes sociales.

Este episodio se suma a los desencuentros de los últimos meses entre Trump y Meloni, que comenzaron el pasado abril cuando el presidente de Estados Unidos atacó con inusitada dureza al papa León XIV por su postura sobre la guerra de Irán. EFE

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