La política migratoria de Trump afecta desproporcionadamente a los latinos, revela informe

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Nueva York, 24 jul (EFE).- Los latinos comprenden entre el 76 y el 80 % de la población indocumentada en EE.UU., pero representaron el 96 % de los deportados entre enero y octubre del 2025, según se desprende de un informe divulgado este viernes, que destaca cómo la agresiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump afecta de forma desproporcionada a esta comunidad.

El informe «Deportaciones masivas y las comunidades latinas», de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indica que fueron también el mayor número de los detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 91 % de los detenidos por los agentes federales eran latinos. Unos 187.000 latinos fueron detenidos por el ICE entre el 19 de enero y el 11 de octubre, de los que 126.000 fueron deportados.

Lo datos subrayan además que los no latinos representan entre el 20 y 25 % de la población indocumentada pero fueron menos del 10 % de los arrestados por ICE y menos del 5 % de los deportados.

Los arrestos semanales de latinos aumentaron de menos de 3.900 a casi 6.000 luego de que la Administración Trump fijara la meta de 3.000 al día, para lo que también aumentaron los agentes federales en las calles.

De acuerdo con el informe, el 60 % de los latinos naturalizados, consideran que su piel es «medio, oscuro o muy oscuro», lo que los sitúa dentro de los criterios de perfil racial que ha llevado a las detenciones y deportaciones.

El informe también señala que la política de deportaciones masivas está teniendo impacto económico en los negocios y comunidad reprimiendo tanto la demanda de consumidores como la oferta laboral.

Una encuesta entre dueños de negocio arrojó una reducción de ventas: el 59 % dijo que perdió más del 50 % de sus ingresos, el 68 % aseguró que cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención mientras que el 51 % reportó absentismo de empleados por temor a los operativos.

El 76 % reportó un impacto emocional sustancial, describiendo ansiedad, depresión, alteración del sueño, ataques de pánico y agravamiento de condiciones crónicas.

Esta situación ocurre mientras los latinos aportan 4,4 billones de dólares a la economía de EEUU, lo que les posiciona como la cuarta economía más grande del mundo, según datos del 2024. EFE

rh/fpa