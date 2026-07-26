La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple, según medios

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Berlín, 26 jul (EFE).- El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informaron este domingo varios medios, entre ellos el diario Bild y el digital Focus.

Según el primero, hubo una operación policial en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés, que fue rodeada por las fuerzas especiales, que dispararon tas ser atacados por el fugitivo.

De acuerdo con las fuentes citadas por este medio, el presunto autor del atropello, identificado como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana. EFE

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