La policía abate cerca de Berlín al presunto autor del atropello múltiple de Orgullo LGTBI

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(Actualiza con confirmación oficial)

Berlín, 26 jul (EFE).- El presunto autor del atropello múltiple con un muerto y 29 heridos contra el Día del Orgullo LGTBI en Berlín ha sido abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial, informó este domingo el portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath.

En un vídeo en redes sociales, Nath confirmó la noticia que habían adelantado varios medios, como el diario Bild, según los cuales el fugitivo, identificado por las autoridades como Abdul Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, había sido neutralizado en una parcela ajardinada de ese municipio del extrarradio berlinés.

«Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado de ayer en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau. El sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos», que abrieron fuego, indicó el portavoz.

«El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, faleció en el mismo lugar de los hechos», agregó.

«Estoy agradecida a las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante. Es un logro extraordinario», declaró a Bild la responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger.

Ballout permanecía fugado desde que supuestamente cometió el atropello el sábado por la noche y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de Berlín ni en otros lugares que fueron examinados.

Según ha informado la Fiscalía, Ballout contaba con antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentando unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria.

Había quedado en libertad condicional mientras la justicia resolvía el recurso de la Fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.

No se ha descartado aún que Ballout contara con cómplices de algún tipo y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado. EFE

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