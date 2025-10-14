La policía alemana busca a un adolescente de 14 años que se dirige a España en coche

Berlín, 14 oct (EFE).- La policía alemana pidió este martes la ayuda del público para localizar a un adolescente de 14 años desaparecido del hogar familiar, que al parecer se dirige a España conduciendo el coche de su padre.

El adolescente desapareció este martes de su vivienda en Mönchengladbach, en el oeste del país, junto con el vehículo de su progenitor, un Mercedes de color azul informó la Policía de Renania del Norte – Westfalia en un comunicado.

«Hay indicios de que el desaparecido está en camino a España con el coche», indicó la nota.

El adolescente, que responde al nombre de Maximilian, tiene una estatura de entre 170 y 175 centímetros, constitución esbelta y cabello de color rubio oscuro. EFE

