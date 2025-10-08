La policía alemana podrá abatir drones amenazantes

El gobierno alemán indicó este miércoles que autorizará a la policía a abatir los drones amenazantes, después de que varios aparatos de este tipo, presuntamente enviados por Rusia, causaran perturbaciones en varios países europeos.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, presentó una serie de enmiendas legislativas que refuerzan los medios de la policía, de manera que pueda actuar «con tecnología puntera ante las amenazas planteadas por los drones».

«Abatir drones será a partir de ahora una cosa reglamentada y posible para la policía federal», dijo el titular de Interior tras un consejo de ministros en el que se presentó el texto.

Además, se instalará un «centro de defensa antidrones» para coordinar la acción de la policía federal y la de los cuerpos policiales de cada Estado, detalló Dobrindt.

El ministro detalló que Berlín trabaja con otros países experimentados en la materia, como Israel y Ucrania, esta última blanco casi a diario de ataques rusos.

«Tenemos conversaciones intensas con Israel, y también con Ucrania», apostilló.

El ministro no precisó el plazo de puesta en marcha de estas medidas, pero mencionó un presupuesto de al menos 100 millones de euros.

Rusia estuvo «probablemente» detrás de las siguientes alertas por presencia de drones en distintos países de Europa, entre ellas la que paralizó el aeropuerto de Múnich el fin de semana pasado, afirmó el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

