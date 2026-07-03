La policía alemana registra el domicilio de una sospechosa del atentado en Mónaco

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La policía alemana registró el viernes el domicilio en Alemania de la ucraniana sospechosa del ataque con paquete bomba contra un hombre de negocios de origen también ucraniano en Mónaco, pero no la localizó.

«Se incautaron pruebas, que serán entregadas a las autoridades monegascas», indicó un comunicado de la policía de la región de Hesse (oeste) y la fiscalía de Fráncfort.

«La mujer buscada se encuentra actualmente en paradero desconocido», añadieron.

El apartamento alquilado de esta mujer de 39 años en el distrito de Main-Taunus fue registrado el jueves, tras las primeras conclusiones de las investigaciones «realizadas por las autoridades judiciales monegascas, que establecieron un vínculo con Hesse», según la misma fuente.

El viernes, el fiscal adjunto del principado había confirmado que la principal sospechosa del ataque contra el hombre de negocios Vadim Yermolaiev era una mujer «disfrazada de hombre».

Identificada en una notificación de Interpol como Anastasia Berezovska, esta ucraniana cuyo «último domicilio conocido» está en Alemania huyó a través de Francia y luego Italia en un coche de alquiler, precisó Morgan Raymond durante una rueda de prensa.

Las autoridades de Mónaco no confirmaron la identidad de las víctimas, pero, según diversas fuentes, el ataque tuvo como objetivo a Vadim Yermolaiev, un acaudalado hombre de negocios originario de Ucrania, aunque con nacionalidad chipriota.

Él, su pareja y su hijo resultaron heridos en un ataque con paquete bomba el lunes.

alf/jpl/pc