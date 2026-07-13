La policía antiterrorista británica toma la investigación del asesinato de una política

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La policía antiterrorista británica ha asumido la investigación sobre el asesinato de la política Ann Widdecombe, portavoz del partido antiinmigración Reform UK y exdiputada conservadora, anunció este lunes la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

«Tras la aparición de nueva información y nuevas pruebas», la policía antiterrorista «se hace ahora cargo de la investigación sobre el atroz asesinato de Ann Widdecombe», escribió Mahmood en X.

Un hombre de 28 años, descrito como un «ciudadano británico blanco» y que había sido detenido el sábado por la noche, fue arrestado nuevamente, esta vez bajo sospecha de haber cometido, preparado o incitado a cometer actos de terrorismo, informó la unidad antiterrorista del sureste de Inglaterra.

Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su domicilio de Haytor, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra.

La mujer presentaba «graves heridas», según informó la policía antiterrorista.

Fue diputada del Partido Conservador entre 1987 y 2010 y ocupó el cargo de ministra de Prisiones entre 1995 y 1997.

Firme defensora del Brexit, Widdecombe abandonó el Partido Conservador en 2019 para unirse a Reform UK y fue elegida diputada al Parlamento Europeo, antes de convertirse en portavoz del partido.

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