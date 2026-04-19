La Policía antiterrorista investiga un ataque contra una sinagoga en Londres

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(Actualiza con una declaración de la subcomisaria adjunta de la Policía Metropolitana, Vicki Evans)

Londres, 19 abr (EFE).- Agentes de la unidad antiterrorista de la Policía británica trabajan este domingo para esclarecer el intento de incendiar una sinagoga la pasada noche el noroeste de Londres, incidente en el que ninguna persona resultó herida.

En un comunicado divulgado hoy, la Policía Metropolitana (Met, por sus siglas en inglés) informó de que la pasada medianoche, agentes que realizaban patrullas de vigilancia en la zona observaron daños en una ventana de la sinagoga Kenton United, en el barrio de Harrow (noroeste de la ciudad).

Tras una inspección, observaron humo en el interior de una habitación y evidencia de que se había arrojado una botella con algún tipo de producto químico a través de la ventana, indica la nota.

«Se alertó a los bomberos de Londres, quienes registraron el edificio para confirmar que no existía riesgo de incendio», añade.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo hoy en su cuenta de red social X sentirse horrorizado por los recientes ataques incendiarios antisemitas en Londres.

«Esto es abominable y no será tolerado. Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra el Reino Unido. Estamos reforzando la presencia policial y los responsables serán encontrados y llevados ante la justicia. No descansaremos en nuestra empeño de dar con los culpables», escribió el líder laborista.

El pasado miércoles, hubo otro incidente similar contra otra sinagoga en el barrio de Finchley, al norte de Londres, después de un ataque previo contra varias ambulancias gestionadas por la comunidad judía en la capital británica, el 23 de marzo.

El grupo islamista Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, que se dio a conocer el pasado marzo, ha reivindicado el ataque contra la sinagoga de Finchley, lo que la Policía trata de verificar.

La subcomisaria adjunta de la Policía Metropolitana, Vicki Evans, dijo hoy a los medios que las fuerzas antiterroristas investigan si los intentos de ataques incendiarios contra instalaciones judías en el norte de Londres han sido perpetrados por grupos afines a Irán.

La mayoría de los ataques han sido reivindicados en línea por el grupo islámico Ashab al-Yamin, el mismo que en los últimos meses se ha responsabilizado en ataques similares en toda Europa, añadió.

«Quiero dejar claro que, independientemente de la motivación de este grupo, tanto a quienes facilitan esta actividad como a quienes la cometen, no toleraremos ninguna actividad que busque intimidar y dañar a nuestras comunidades. No lograrán sembrar la división y el odio», puntualizó la subcomisaria en una declaración a los medios. EFE

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