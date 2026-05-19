La Policía australiana acusa a exmédico de más de un centenar de violaciones y agresiones

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Sídney (Australia), 19 may (EFE).- La Policía del estado australiano de Queensland, en el noreste del país, acusó este martes a un exmédico de Brisbane de 148 delitos de violación y agresión sexual presuntamente cometidos contra 15 mujeres a lo largo de más de una década en una clínica privada.

Según informó la Policía de Queensland en un comunicado, el acusado, un hombre de 74 años residente en Highgate Hill, al sur de Brisbane, afronta 94 cargos por violación y 54 por agresión sexual tras una investigación desarrollada por la Brigada de Investigaciones Criminales de dicha ciudad.

Las autoridades sostienen que los delitos habrían ocurrido entre comienzos de los años 2000 y 2015, cuando el sospechoso ejercía como médico en un centro sanitario privado.

La investigación se abrió después de que varias mujeres denunciaran presuntos abusos sufridos durante consultas médicas. Las víctimas tenían entre finales de la adolescencia y unos 40 años en el momento de los hechos.

El hombre fue detenido este martes y deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Brisbane el próximo 23 de junio.

«Los delitos de esta naturaleza son una deplorable violación de la confianza, y los investigadores están comprometidos a agotar todas las vías posibles para buscar justicia para las víctimas supervivientes», declaró el investigador Denis Silk en el comunicado policial.

La Policía indicó que la investigación continúa abierta y pidió a cualquier persona con información adicional o que haya vivido experiencias similares que contacte con las autoridades.

Australia ha registrado en las últimas décadas varios casos de abusos sexuales cometidos por médicos y otros profesionales sanitarios contra pacientes, hechos que han generado una fuerte atención pública y revisiones de los mecanismos de supervisión en el sector de la salud.

Entre los más conocidos figura el del exginecólogo australiano Emil Gayed, condenado en 2023 en Sídney (este) por múltiples agresiones sexuales y actos de indecencia contra pacientes durante consultas médicas. EFE

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