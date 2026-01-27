La Policía australiana detiene a un hombre que lanzó un explosivo contra marcha indígena

Bangkok, 27 ene (EFE).- La Policía de Australia ha detenido a un hombre que lanzó un artefacto de fabricación casera contra una marcha por los derechos indígenas en el oeste del país, un incidente que resultó sin heridos, y le acusó este martes de dos delitos por causar daños y poseer explosivos.

El detenido, de 31 años, asistía la víspera a una manifestación en favor de los derechos de los aborígenes durante el Día de Australia en la ciudad de Perth (oeste) cuando alrededor del mediodía arrojó el «dispositivo explosivo» desde una pasarela contra la concentración, en la que participaban unas 2.500 personas.

El artefacto explosivo no llegó a detonar.

Un ciudadano alertó a los oficiales, quienes detuvieron al sospechoso y llamaron a una unidad de artificieros para analizar el dispositivo.

«Se confirmó que se trataba de un artefacto explosivo improvisado de fabricación casera que contenía una mezcla de sustancias químicas volátiles y potencialmente explosivas, con clavos y rodamientos metálicos fijados en el exterior», apuntó hoy la Policía de Australia Occidental, cuya capital es Perth.

Un equipo de policías registró la residencia del sospechoso, donde se encontró «una combinación de sustancias químicas y materiales compatibles con la fabricación de explosivos caseros».

Al acusado se le denegó la libertad bajo fianza y este martes está previsto que acuda ante un tribunal de Perth para que le presenten cargos formales.

El Día de Australia, que conmemora la llegada en 1788 de la primera flota británica al puerto de Sídney, es considerado por sus detractores un vestigio de la colonización y un recuerdo de los abusos contra los pueblos aborígenes.

Cada año, miles de personas marchan por las ciudades más importantes del país para reclamar mayores derechos para los pueblos originarios.

La población indígena de Australia, que actualmente representa algo más del 3,8 % de los más de 26 millones de habitantes del país, sufrió una discriminación sistemática, separaciones forzosas de sus familias y fue desposeída de sus tierras desde la colonización británica, una situación que le sigue impactando a día de hoy. EFE

