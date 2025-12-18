La Policía belga disuelve las manifestaciones de agricultores tras violentos disturbios

3 minutos

Bruselas, 18 dic (EFE).- La Policía Federal belga disolvió este jueves la manifestación de agricultores en el barrio europeo de Bruselas, tras numerosos ataques a edificios en las inmediaciones del Parlamento Europeo y violentos enfrentamientos entre agentes y asistentes que se saldaron con un hombre herido grave.

Los agricultores bloquearon el centro de Bruselas para expresar su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, así como a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regionales y agrícolas.

Los manifestantes, algunos con el rostro tapado, llegaron al epicentro del barrio europeo sobre las 14:00 hora local (13.00 GMT) con decenas de tractores y prendieron fuego a decenas de neumáticos en el centro de la plaza de Luxemburgo, frente a la Eurocámara, lo que provocó una gran columna de humo negro.

Además, lanzaron repetidamente piedras y material pirotécnico contra el edificio de la Estación Europa, que terminó con varios cristales rotos, y también hacia la Explanada Solidarność 1980, que conecta la citada plaza con el Parlamento Europeo, donde colocaron una pancarta con el lema «aquí comienza la dictadura», en referencia a la Unión Europea.

La escalada de la violencia obligó a la Policía a disuadir a los protestantes mediante cargas policiales durante varias horas para intentar sofocar la concentración y a establecer un cordón de seguridad en la puerta de la cámara legislativa, informó la agencia Belga.

Durante la evacuación de la plaza de Luxemburgo, un hombre sufrió una grave lesión en la cabeza y tuvo que ser atendido, según el medio belga ‘Le Soir’. Se desconoce si era un manifestante o un periodista, y tampoco se ha informado sobre detenciones.

Trabajadores de la UE, lejos de las ventanas y sin acreditación a la vista

Por otra parte, los responsables del Parlamento Europeo reubicaron a trabajadores y asistentes en un edificio más seguro y alejado de las protestas, y les instó a alejarse de las ventanas más próximas a la concentración, indicaron fuentes diplomáticas.

También la Comisión Europea, cerca de las 15:00 horas locales (14:00 GMT), pidió a los funcionarios que evitasen el área de la plaza de Luxemburgo y sus inmediaciones, y les apremió a no llevar su acreditación a la vista.

Los incidentes también provocaron el bloqueo de parte de la movilidad en la capital belga, con calles cortadas e interrupciones y retrasos en una decena de líneas de autobús, según informó la empresa de transporte público de Bruselas, STIB, que subrayó que los manifestantes no respetaron el recorrido de la marcha.

La protesta, a la que asistieron unos 7.300 agricultores y 950 tractores de la Unión Europea, según la Policía de Bruselas, tenía previsto culminar en la misma plaza de Luxemburgo, pero la disuasión obligó al resto de manifestantes a redirigir la marcha. EFE

iba/mas/rcf

(Foto)