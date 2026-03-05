La policía brasileña desarticula una red que vendía datos confidenciales de magistrados

Río de Janeiro, 5 mar (EFE).- La Policía Federal desarticuló este jueves una banda acusada de acceder ilegalmente a informaciones confidenciales de magistrados de la Corte Suprema y de otras autoridades en bases de datos gubernamentales para venderlos en internet, informaron fuentes oficiales.

La organización criminal investigada se especializaba en la «obtención, adulteración, comercialización y diseminación ilícita de datos personales y sensibles provenientes de bases (de datos) gubernamentales y privadas», informó la Policía Federal en un comunicado.

La red de ‘hackers’ comenzó a ser investigada el año pasado luego de que las autoridades descubrieran en internet una base de datos no oficial abastecida con informaciones extraídas ilegalmente de sistemas gubernamentales y que ofrecía en venta informaciones personales de los magistrados de la Corte Suprema.

En el marco de la investigación abierta por el propios Supremo fueron identificados cinco posibles integrantes de la organización, contra los que fueron expedidas órdenes de arresto que la policía pretendía cumplir este jueves, en los estados de São Paulo, Tocantins y Alagoas.

La Corte Suprema también ordenó cinco mandatos de registro en diferentes residencias para la búsqueda de posibles pruebas.

Los miembros de la banda podrán ser procesados por los delitos de asociación para delinquir, invasión de dispositivo informático, hurto calificado mediante fraude, corrupción de datos y lavado de dinero.

De acuerdo con versiones de prensa, entre los magistrados cuyos datos fueron obtenidos ilegalmente figuran Alexandre de Moraes, que fue el instructor del juicio que concluyó con la condena a 27 años de prisión por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

La operación de este jueves se produjo un mes después de que la propia Corte Suprema ordenara el arresto de funcionarios del Fisco acusados de haber accedido a informaciones fiscales y bancarias tanto de Moraes como de su esposa, la abogada Viviane Barci de Moraes. EFE

