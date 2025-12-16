La Policía brasileña embarga 100 millones de dólares a la banda criminal Comando Vermelho

São Paulo, 15 dic (EFE).- La Policía brasileña desplegó este martes una operación contra el «corazón financiero» del Comando Vermelho, en la que embargó unos 100 millones de dólares de una red de blanqueo de capitales «a gran escala» de la banda criminal.

El operativo se realizó en los estados de Río de Janeiro, cuartel general de la organización, Minas Gerais y Mato Grosso, informó la Policía Civil de Río en una nota.

Los agentes registraron varias direcciones, embargaron bienes e inmuebles vinculados a la trama, se incautaron de dispositivos electrónicos y documentos, y bloquearon cuentas personales y empresariales por un valor de unos 600 millones reales (100 millones de dólares).

La investigación indicó que el Comando Vermelho, uno de las bandas más poderosas del país, no se sustenta solo por la venta de drogas, sino también por «un complejo sistema de lavado de dinero» dedicado a «recibir, ocultar y mover» valores ilícitos en el sistema financiero.

Ese dinero financia la compra de drogas, armas, vehículos e inmuebles y sirve además para mantener el dominio territorial de los barrios que controla, a cuyos vecinos extorsiona mediante el cobro de servicios como internet, televisión por cable o transporte.

Las autoridades buscan precisamente «provocar el colapso de la caja» de la facción criminal al intentar desmantelar todo el esquema con el que costea su estructura.

Así, identificaron que Edgar Alves de Andrade, alias Doca, apuntado como uno de los máximos líderes del CV, y Carlos da Costa Neves, alias Gardenal, su principal operador, montaron esa red de blanqueo mediante el uso de terceras personas y empresas fantasma.

La trama utilizaba «personas asociadas al tráfico de drogas» para realizar depósitos bancarios en efectivo, fraccionados y en distintas agencias para no levantar sospechas.

El dinero acababa en cuentas radicadas en otros estados, lejos de los lugares donde es más visible el narcotráfico, para «reducir la exposición de los líderes criminales», según la Policía.

La acción de este martes forma parte de la llamada Operación ‘Contenção’ (Contención) impulsada por el Gobierno de Río, presidido por el derechista Cláudio Castro, para contener la expansión territorial del Comando Vermelho.

El pasado 28 de octubre, una de las fases de ese operativo acabó con la muerte de por lo menos 122 personas, la mayoría supuestos miembros de Comando Vermelho, en dos conjuntos de favelas de Río, en la que es hasta ahora la operación policial más letal de la historia de Brasil. EFE

