La policía brasileña incauta 200.000 cromos falsos del Mundial de 2026

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La policía informó este viernes que incautó cerca de Rio de Janeiro unos 200.000 cromos falsificados para el tradicional álbum de la firma Panini del Mundial, que causa furor en Brasil, único país pentacampeón del torneo.

Los adhesivos fueron descubiertos el jueves por la noche dentro de un autobús en Nova Iguaçu, una ciudad en la periferia norte de Rio, anunció la policía en un comunicado.

Los agentes también incautaron camisetas falsas de la selección nacional brasileña que se encontraban en el bus, según el texto.

Imágenes difundidas por la policía de Rio muestran pilas de estampas sobre una mesa, junto a camisetas amarillas de la Seleção con el dorsal 10.

«Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido», informó la institución.

«La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada», añadió.

En Brasil, una nación apasionada por el fútbol, los cromos de Panini se venden masivamente en cada edición de la Copa del Mundo.

Curiosamente, el álbum del Mundial de Norteamérica 2026, que lleva varias semanas a la venta, no incluye espacios para Neymar, que entró en el último momento en la lista de convocados de la Canarinha, anunciada el lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti.

El jugador del Santos, exestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain, actuó por última vez con el combinado nacional en octubre de 2023.

En un comunicado citado por la prensa brasileña, Panini anunció que lanzará un nuevo lote de estampas de «actualización», en la que se espera figure Neymar.

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