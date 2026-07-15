La Policía británica arresta a un hombre tras amenazar de muerte al populista Nigel Farage

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Londres, 15 jul (EFE).- Un hombre de unos 20 años ha sido arrestado bajo sospecha de intentar amenazar presuntamente de muerte al líder del partido populista de derechas británico Reform UK, Nigel Farage, informó este miércoles la Policía Metropolitana de Londres (Met Police).

En un breve comunicado, las autoridades policiales indicaron que un hombre fue detenido ayer, martes 14 de julio, en una residencia del sur de Londres bajo sospecha de «enviar comunicaciones amenazantes» a un miembro del Parlamento británico, aunque sin precisar quién.

Sin embargo, la confirmación de la Met Police llega después de que el periódico británico The Telegraph publicase este miércoles que Farage había recibido amenazas de muerte en redes sociales por parte de un usuario antes de los últimos comicios locales y regionales de Reino Unido, celebrados el pasado 7 de mayo.

En concreto, el mensaje que habría desencadenado la pesquisa -publicado en la red social X- iba dirigido al líder de Reform UK, y decía: «Voy a dispararte en la cabeza si ganas», según The Telegraph.

La publicación bajo investigación, de acuerdo con la Met Police, fue reportada a las autoridades un día después de las elecciones, el 8 de mayo, y, después de emitir la denuncia, los detectives pidieron acceso a la plataforma a los datos de contacto y la información del usuario.

Tras recabar esta información, la detención se hizo efectiva este martes. El sospechoso permaneció bajo custodia policial durante la noche y posteriormente puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones.

El arresto del sospechoso ocurre apenas unos días después del asesinato de la exdiputada británica de 78 años Ann Widdecombe, que también fue portavoz de Reform UK, en su domicilio de Devon (sureste inglés) y en medio de un debate sobre la seguridad que se brinda tanto a parlamentarios en activo como a los que ya no lo están.

«Esta es la primera vez que la policía actúa de forma proactiva ante una publicación en redes sociales», afirmó Farage a The Telegraph tras conocer la noticia. «Si la policía ahora decide actuar para proteger la vida de los políticos en activo y retirados, entonces algo bueno habrá surgido de la horrible muerte de Ann».

El propio Farage anunció su dimisión como diputado por Clacton (sureste inglés) la semana pasada para forzar unas elecciones parciales en esa circunscripción en medio de varios escándalos de financiación, y en el mismo discurso expresó preocupación sobre su seguridad y la de sus familiares, así como por las amenazas recibidas durante años en redes sociales. EFE

rb/pcc