La policía británica arresta a un solicitante de asilo, delincuente sexual, liberado por error

La policía británica detuvo el domingo a un solicitante de asilo etíope y delincuente sexual convicto, cuyos delitos desencadenaron protestas contra la inmigración, tras haber sido liberado accidentalmente de prisión por un error de las autoridades.

La Policía Metropolitana de Londres informó que los agentes arrestaron a Hadush Kebatu en el norte de la capital el domingo por la mañana, casi 48 horas después de ser liberado por error a unos 48 kilómetros de distancia.

Kebatu, de 38 años, había cumplido el primer mes de una condena de un año por agredir sexualmente a una adolescente y a una mujer, pero, según informes, iba a ser deportado cuando se produjo el error del Servicio Penitenciario el viernes.

La policía indicó que lo arrestó por estar «ilegalmente a la fuga», tras recibir un aviso de que se encontraba en una parada de autobús en el barrio londinense de Finsbury Park.

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que Kebatu será deportado.

«Ordenamos una investigación para determinar qué falló. Debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder», añadió en X.

El periódico The Telegraph afirmó que se le clasificó erróneamente para la libertad condicional y que se le concedió una indemnización de 76 libras esterlinas (unos 100 dólares).

La policía solicitó el sábado que Kebatu se entregara, tras conocerse informes de que parecía confundido y reacio a salir de prisión.

«El sistema judicial nos ha fallado», declaró a Sky News el padre de la víctima adolescente anónima.

La policía arrestó en julio a Kebatu, que en ese entonces se hospedaba en el Hotel Bell de Epping, donde se alojan decenas de solicitantes de asilo y lugar que se convirtió en blanco de reiteradas protestas.

