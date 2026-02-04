La Policía británica confirma la apertura de una investigación sobre exministro Mandelson

3 minutos

Londres, 4 feb (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) ha confirmado la apertura de una investigación criminal sobre la conducta en cargo público del antiguo ministro laborista y exembajador británico en Washington Peter Mandelson tras salir a la luz su estrecho vínculo con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

De acuerdo con los nuevos contenidos del Archivo Epstein, divulgados la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mandelson, de 72 años, le llegó a pasar al multimillonario documentos sensibles del Gobierno británico mientras era titular de Empresa.

«Tras la publicación de millones de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Policía Metropolitana recibió varios informes sobre presunta mala conducta en un cargo público», indicó anoche la comandante Ella Marriot de la Met en un comunicado.

«Puedo confirmar que la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación contra un hombre de 72 años, exministro del Gobierno, por delitos de mala conducta en un cargo público», agregó

Subrayó, además, que las fuerzas del orden seguirán evaluando toda la información relevante como parte de la investigación.

Ayer, el presidente de la Cámara de los Lores (alta), el barón Michael Forsyth de Drumlean, informó de que Mandelson deja desde este miércoles su escaño en la cámara.

«Dado el interés público y para conveniencia de la Cámara, he decidido informarles de que el secretario de los Parlamentos -el funcionario de mayor rango de los Lores- recibió una notificación de Lord Mandelson sobre su intención de retirarse de la Cámara, efectivo desde el 4 de febrero», comunicó el presidente.

Según los correos desvelados en EE.UU., el pederasta pagó a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Además, los documentos de Epstein parecen indicar que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno británico sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros, en plena crisis financiera global.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: «¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?». La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: «Estoy intentando enmendar esto».

Mandelson subrayó hace unos días que no tenía constancia ni recordaba el pago de ese dinero por parte de Epstein, algo que requería su propia investigación.

Entre otros cargos, Mandelson ejerció como ‘número dos’ del Ejecutivo del laborista Gordon Brown y como ministro de Empresa y Comercio entre 2008 y 2010, y recientemente ostentaba el cargo de embajador en Washington, del que fue destituido en septiembre de 2025 tras salir a la luz las primeras informaciones sobre sus vínculos con Epstein. EFE

vg/ah