La Policía británica detiene al marido de una diputada por presunto espionaje para China

3 minutos

Londres, 4 mar (EFE).- Uno de los tres hombres detenidos este miércoles por la Policía en varios puntos de Inglaterra y Gales bajo sospecha de espiar para China es David Taylor, el marido de la diputada escocesa del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes (baja) Joani Reid.

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) informó de la detención hoy de tres varones de 39, 43 y 68 años como parte de una investigación policial antiterrorista bajo la ley de Seguridad Nacional, de los cuales uno de ellos fue identificado por los medios británicos como el esposo de Reid.

La diputada por la circunscripción de East Kilbride y Strathaven, en Escocia, confirmó posteriormente el arresto con un comunicado difundido por medios locales en el que indicó que jamás había visto nada que le hiciera sospechar que su marido hubiera infringido ninguna ley.

«Nunca he estado en China. Nunca he hablado de China o de asuntos relacionados con China en (la Cámara de) los Comunes. Nunca he preguntado nada relacionado con China», escribió Reid.

La diputada escocesa dijo asimismo que no era una «admiradora de la dictadura del Partido Comunista Chino» y afirmó no haberse reunido con ninguna empresa del gigante asiático, ni diplomáticos ni empleados del Gobierno chino mientras ha ostentado su escaño parlamentario.

En esta línea, Reid reiteró que no forma parte de las actividades de su marido y que tanto ella como sus hijos son ajenos a la investigación.

Taylor, de 39 años, ejerce como director de la consultora de relaciones públicas y comunicación Earthcott Limited, además de como responsable de política y programas de Asia House, un laboratorio de ideas enfocado en el refuerzo de los lazos económicos entre Asia, Oriente Medio y Europa

Un portavoz de la Policía escocesa confirmó que este miércoles efectuaron un registro en una propiedad de East Kilbride, la circunscripción de Reid, como parte de una investigación de las autoridades antiterroristas de Londres.

Tras la detención de los tres hombres, sospechosos de asistir a un servicio de inteligencia extranjero, la Met aseveró que no existe una amenaza «inminente» para la ciudadanía.

El secretario de Estado de Seguridad del Gobierno laborista, Dan Jarvis, dijo en una intervención ante el Parlamento que el Reino Unido se ha puesto en contacto con representantes de la Administración china en la capital británica y en Pekín.

Estos arrestos se producen después de la polémica aprobación el pasado enero por parte del Gobierno británico de la apertura de una superembajada china en un complejo cerca del puente de la Torre de Londres, a lo que se oponen políticos y vecinos al considerar que puede derivar en actividades de espionaje y afectar a infraestructuras críticas. EFE

rb/ja/fpa