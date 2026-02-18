La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por caso Epstein

2 minutos

Londres, 18 feb (EFE).- La Policía del condado inglés de Essex evalúa información sobre los vuelos privados que aterrizaron y despegaron del aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, tras la publicación de los archivos del pederasta convicto Jeffrey Epstein, quien traficó con menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

Un portavoz de las fuerzas del orden de Essex, a la que pertenece Stansted, indicó hoy que la evaluación de los datos se lleva a cabo después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. divulgara recientemente más documentos sobre Epstein, que mostraron el alcance de los contactos del empresario con ricos y famosos.

Todos los aviones privados en Stansted operan a través de operadores independientes, que gestionan los aspectos de la aviación privada de acuerdo con los requisitos regulatorios, indicó la policía de Essex.

La decisión de la policía se conoce después de que el antiguo primer ministro británico laborista Gordon Brown afirmase recientemente, en un artículo para la publicación New Statesman, que los archivos mostraban detalles de cómo Epstein pudo utilizar el aeropuerto de Stansted para traer niñas de Letonia, Lituania y Rusia.

En el Reino Unido, el caso Epstein ha salpicado sobre todo al expríncipe Andrés, hermano del rey británico Carlos III, por sus pasados vínculos con el pederasta.

El revuelo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha profundizado después de que unos correos divulgados en EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía Andrés hasta hace unos días- evalúa actualmente esta información para decidir si procede a una investigación criminal. EFE

vg/ah