La Policía británica evalúa denuncia de exceso de gasto en la campaña electoral de Farage

2 minutos

Londres, 8 dic (EFE).- La Policía del condado de Essex (este de Inglaterra) confirmó este lunes que analiza una denuncia recibida de que el partido populista de derechas Reform UK superó el límite legal de gasto en la campaña del líder, Nigel Farage, para obtener un escaño durante las elecciones generales de 2024.

La denuncia fue presentada por Richard Everett, exconcejal de Reform UK y miembro del equipo de campaña de Farage, quien entregó a las autoridades documentos que supuestamente prueban que la formación no declaró gastos en folletos, pancartas, facturas de servicios y la instalación de un bar en la oficina, según la información publicada inicialmente en The Daily Telegraph.

De acuerdo con Everett, esos elementos no declarados presuntamente por Farage y su agente electoral, Peter Harris, habrían situado el gasto total unas 9.000 libras (10.300 euros) por encima del límite legal por candidato, que en su caso era de 20.660 libras (23.600 euros).

Reform UK negó las acusaciones y dijo que Everett solo era un «exconcejal descontento», expulsado meses atrás por supuesta conducta sexual inapropiada, e insistió en que no se violó la ley.

La presidenta del gobernante Partido Laborista, Anna Turley, señaló que Farage, cuyo partido lidera las encuestas electorales en el Reino Unido, debe «responder con urgencia» y demostrar que no engañó al público.

Por su parte, el presidente del Partido Conservador -primero de la oposición-, Kevin Hollinrake, pidió a la Policía y a la Comisión Electoral que investiguen las alegaciones para garantizar que las elecciones sean «libres y justas».

La Policía de Essex recibió el expediente de la de Londres, que inicialmente lo tramitó, dado que los hechos ocurrieron en Clacton, la circunscripción del este inglés de la que actualmente Farage es diputado.

Reform UK, antiguo Partido del Brexit, que cuenta con cinco escaños en el Parlamento, encabeza actualmente los sondeos de intención de voto, con un 33 %, frente al 18 % de los laboristas y el 16 % de los ‘tories’. EFE

