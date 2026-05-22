La policía británica examina una acusación de agresión sexual contra el expríncipe Andrés

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La policía británica indicó este viernes que está examinando una acusación de agresión sexual contra el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, y pidió que cualquier persona con información al respecto colabore con las fuerzas del orden.

El expríncipe, caído en desgracia, fue arrestado y puesto bajo custodia durante varias horas en febrero tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.

La policía indicó que está examinando informaciones según las cuales «una mujer habría sido llevada a una dirección en Windsor en 2010 con fines sexuales».

Las autoridades policiales se pusieron «en contacto» con la abogada de la presunta víctima para indicarle que «si desea denunciar estos hechos, serán tomados en serio».

El hermano del rey está siendo además investigado por «incumplimiento en el ejercicio de una función pública», sospechoso de haber transmitido documentos económicos confidenciales a Jeffrey Epstein cuando se desempeñó como representante comercial de Reino Unido entre 2001 y 2011.

Estas investigaciones no han conducido hasta el momento a una acusación formal contra el expríncipe.

La investigación contra Andrew Mountbatten-Windsor, iniciada tras la publicación hace varios meses de documentos por parte de las autoridades estadounidenses relacionados con Jeffrey Epstein, «continúa», indicó la policía del Thames Valley en un comunicado.

La policía pidió al público «paciencia» y animó a cualquier persona con información sobre el expríncipe a proporcionarla.

El delito de «incumplimiento en el ejercicio de una función pública» puede adoptar «diferentes formas, lo que hace compleja la investigación», añadió la policía.

Andrew Mountbatten-Windsor siempre ha negado cualquier irregularidad cometida en relación con el caso Epstein.

El expríncipe fue acusado de agresiones sexuales por la estadounidense Virginia Giuffre cuando tenía 17 años.

Giuffre se suicidó en abril de 2025, cuando tenía 41 años.

Apartado de la familia real y despojado de sus títulos, el expríncipe Andrés se vio obligado a mudarse a Norfolk (este de Inglaterra), lejos de su residencia en el dominio real de Windsor.

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