La policía británica interroga a sospechosos de complicidad en violación dentro del caso Al Fayed

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La Policía Metropolitana de Londres (Met Police) informó el viernes que interrogó esta semana a dos personas, sospechosas de complicidad en violación y agresión sexual, en el marco de la investigación sobre las acusaciones contra el fallecido empresario egipcio Mohamed Al Fayed.

La investigación sobre el caso Al Fayed se abrió tras la emisión, en septiembre de 2024, de un documental de la BBC en el que varias mujeres acusaban al expropietario de los grandes almacenes londinenses Harrods de violación y agresión sexual.

«Entre el 27 y el 29 de julio fueron interrogados un hombre de 80 años y una mujer de la misma edad», indicó la policía en un comunicado.

Según una carta enviada a las víctimas para informarles de este nuevo avance en la investigación, la Met Police señaló que estas personas fueron interrogadas «tras denuncias que indicaban que habían realizado exámenes médicos para ayudar a un agresor».

Desde las revelaciones de la BBC, 157 víctimas se han puesto en contacto con la policía británica para acusar a Mohamed Al Fayed de violación, agresión sexual y trata de personas con fines de explotación sexual, precisó la Met Police.

Estos nuevos interrogatorios se producen después de que otras cuatro personas fueran interrogadas a principios de este año, sospechosas de los mismos delitos, así como de complicidad en la trata de personas con fines de explotación sexual.

Aquellas cuatro personas fueron las primeras en ser interrogadas en el marco de esta investigación.

Hasta el momento no se ha efectuado ningún arresto y las investigaciones continúan, precisó la policía.

El fallecido propietario de Harrods, así como del hotel Ritz de París y del club inglés de fútbol Fulham, nunca fue procesado en vida, pese a que varias mujeres presentaron denuncias antes de su muerte en 2023, a los 94 años.

La mayoría de las denunciantes eran jóvenes vendedoras o asistentes que trabajaban en Harrods.

Además, la policía británica abrió una investigación contra cinco agentes, de los cuales uno sigue en activo, sospechosos de no haber dado seguimiento a las denuncias presentadas.

Por su parte, la justicia francesa también investiga desde 2025 un presunto sistema de trata de mujeres que, según las acusaciones, habría sido organizado por Al Fayed.

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