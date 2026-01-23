La policía británica investiga ataques contra disidentes paquistaníes en suelo inglés

2 minutos

Londres, 23 ene (EFE).- La policía antiterrorista británica investiga unos presuntos ataques selectivos contra disidentes paquistaníes en el Reino Unido, una situación que podría indicar que el gobierno de Islamabad, al igual que otros estados autoritarios, utiliza intermediarios criminales para silenciar a sus críticos, según revela este viernes el diario The Guardian.

Tras una serie de ataques que empezaron a finales del año pasado en los condados ingleses de Cambridgeshire y Buckinghamshire, una persona ha sido arrestada, de acuerdo con el rotativo, que identifica a una de las víctimas como el abogado en derechos humanos Mirza Shahzad Akbar.

Al parecer, dos de las víctimas son destacados partidarios del ex primer ministro pakistaní Imran Khan.

Una de las víctimas declaró al Guardian que sus atacantes parecían ser de piel clara y llevaban máscaras, lo cual podría indicar que no eran de origen paquistaní.

Según pudo saber el periódico, los dos primeros ataques tuvieron lugar en Nochebuena, uno de ellos en la localidad inglesa de Chesham, a las afueras de Londres, cuando dos hombres irrumpieron en la casa de un disidente por la mañana y la destrozaron, mientras que el otro fue en el domicilio de Akbar en Cambridgeshire.

Akbar, exmiembro del gabinete de Imran Khan y crítico con el régimen actual de Pakistán, declaró a The Guardian que el día de Nochebuena abrió la puerta de su casa y «entonces un hombre enmascarado empezó a golpearme, después de preguntarme ‘¿Eres Shahzad Akbar?’.

El abogado, cuya familia dijo que quedó aterrorizada por el incidente, afirmó que consiguió sacar al atacante de su casa a empujones.

«Seis minutos después de mi partida, las cámaras de seguridad vieron a dos hombres con el rostro cubierto. Un hombre con un arma de fuego disparó directamente a la ventana delantera; se dispararon tres tiros y la ventana quedó perforada», agregó.

El pasado 10 de enero se produjo otro ataque contra la casa de Akbar, cuando un desconocido entró en la propiedad, roció productos químicos en la pared exterior y luego rompió las ventanas con una barra de hierro, pero finalmente huyó al activarse las alarmas.

Akbar afirmó que teme haber sido atacado por su postura política, ya que es disidente paquistaní y vive exiliado en el Reino Unido.

Las autoridades antiterroristas han advertido del aumento de los ataques en el Reino Unido por parte de grupos criminales que actúan en nombre de estados como Rusia, Irán y China, dirigidos contra personas que se oponen a sus regímenes. EFE

vg/fjo/rml