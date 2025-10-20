La policía busca a los autores del robo en el museo del Louvre

Sesenta investigadores de la policía intentan este lunes dar con los ladrones de joyas reales del Louvre, un robo que reavivó el debate sobre la falta de seguridad en los museos de Francia.

Los investigadores trabajan sobre la pista de que un grupo del crimen organizado planeó y ejecutó este asalto, que dio la vuelta al mundo y obligó a cerrar de nuevo el Louvre.

«Lo que es seguro es que hemos fallado», reconoció en la radio France Inter el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, para quien este hecho proyecta «una imagen muy negativa» del país.

El Louvre, uno de los mayores del mundo, recibe cada año nueve millones de visitantes, y este lunes permanecerá cerrado por segundo día consecutivo tras el robo, indicó uno de sus responsables.

– «¿Alguna vez las encontrarán?» –

La decepción y la tristeza invadieron a los turistas que desde primera hora de la mañana esperaban su turno para acceder al museo y poder contemplar referentes mundiales del arte como la Mona Lisa o la Venus de Milo.

«Hoy es mi cumpleaños, era mi regalo y hace varios años que quería venir», explicó a AFP «un poco enfadada» Elisa Valentino, una italiana de 31 años apasionada del arte.

Ante el cierre, los turistas aprovecharon la explanada desierta para tomarse selfies y fotografías con la icónica pirámide de cristal, una de las entradas del museo.

Algunos, como Carol Fuchs, reflexionaban sobre la desaparición de las joyas. «¿Alguna vez las encontrarán? Lo dudo. Creo que ya están muy lejos», comentó esta turista de Estados Unidos.

– Joyas «de la Corona» –

El robo tuvo lugar el domingo, cuando el museo ya estaba abierto. Hacia las 09H30 (07H30 GMT), un montacargas se posiciona bajo un balcón.

Después de cortar un cristal con una sierra radial, dos ladrones ingresan a la galería de Apolo, encargada por Luis XIV para exaltar su gloria como Rey Sol.

La sala alberga la colección de joyas «de la Corona», que cuenta con unas 800 piezas.

Los ladrones abren dos vitrinas con la sierra. Una persona, probablemente un visitante, graba parte de la escena con su celular, según una fuente policial.

Con los rostros cubiertos, roban nueve piezas del siglo XIX, entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Toda la operación duró ocho minutos.

En las imágenes, uno de los delincuentes porta un chaleco amarillo y, según la fiscal de París, Laure Beccuau, los investigadores tienen en su poder uno, recuperado por un «ciudadano».

Durante su huida, los ladrones abandonan la corona de la emperatriz de origen español, cuyo estado examinan ahora los expertos, según el ministerio de la Cultura.

Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue obra de ladrones «experimentados» y posiblemente «extranjeros».

Las ocho joyas robadas tienen «un valor patrimonial incalculable», según las autoridades. Para Alexandre Giquello, presidente de la principal casa de subastas Drouot, el botín será imposible de vender en su estado actual.

– Insuficiente seguridad –

El asalto del domingo reavivó un debate sobre lo que los críticos dicen que es una seguridad deficiente en los museos en Francia, mucho menos seguros que los bancos.

Durante el período 2019-2024, el museo del Louvre «no ha logrado ponerse al día en el despliegue de equipos destinados a garantizar la protección de las obras», apunta el Tribunal de Cuentas, en un informe consultado por la AFP.

En los últimos meses, ladrones también han robado piezas en otros museos de Francia. El ministro del Interior tiene previsto ordenar este lunes un refuerzo de seguridad alrededor de las instituciones culturales, según su entorno.

«¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?», denunció en redes sociales Jordan Bardella, líder del opositor partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), para quien se trata de «una humillación insoportable» para Francia.

No es la primera vez que ladrones asaltan el Louvre. En 1911, robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el domingo en la red social X que se recuperarán «las obras y los autores serán llevados ante la justicia».

