La Policía captura a dos colombianos por presunta extorsión en Ecuador

1 minuto

Quito, 1 feb (EFE).- La Policía de Ecuador informó este domingo de la captura de dos ciudadanos colombianos, presuntamente implicados en el delito de extorsión.

La captura de los sujetos, identificados como Mauricio V. y Jonantan R., tuvo lugar el sábado en la provincia de Santa Elena (suroeste), en el marco del operativo denominado ‘Cero Impunidad 2815’, señaló en un comunicado.

Añadió que la intervención se desarrolló en el sector Las Dunas, tras la obtención de información que permitió localizar un inmueble donde se alojaban los sospechosos, quienes presuntamente realizaban acciones extorsivas contra moradores del sector.

En el operativo se incautaron un arma de fuego, dos cartuchos sin percutir, cuatro celulares, nueve motocicletas con alerta de robo y chasis ilegible, así como dinero en efectivo.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesa Ecuador las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/gad