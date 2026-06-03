La policía chilena se enfrenta con estudiantes que protestan contra Kast

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La policía antimotines se enfrentó este miércoles a estudiantes que participaron en Santiago en una multitudinaria marcha contra los recortes fiscales impulsados por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

La manifestación ocurrió dos días después de que Kast anunciara un proyecto para crear un registro de «vándalos» contra quienes ataquen a la policía, funcionarios de salud o dañen monumentos, con el fin de quitarles beneficios como la gratuidad universitaria o una jubilación estatal.

Miles de escolares, universitarios y profesores marcharon en la mañana por la céntrica avenida Alameda, pero la policía evitó con gases lacrimógenas y chorros de agua que avanzaran hacia el palacio presidencial. Los estudiantes respondieron lanzándoles piedras.

Aunque la policía no emitió aún un reporte de los enfrentamientos, que duraron alrededor de una hora, la AFP observó al menos una decena de detenidos, entre ellos una mujer que terminó con su rostro ensangrentado.

«No más recortes, no es ajuste es robo» o «con los recortes, la salud no pasa de agosto», decían algunas de las pancartas que levantaban los manifestantes.

Kast, abogado de 60 años, asumió en marzo con la promesa de imponer recortes de los gastos del Estado para equilibrar las cuentas fiscales e impulsar la economía. Apenas inició su mandato ordenó una reducción del 3% en los gastos de todos los ministerios.

«Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata», se quejó a la AFP Romina Cuevas, una profesora de 47 años.

axl/mis/mvl