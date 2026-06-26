La policía concluye que Flávio Bolsonaro calumnió a Lula al atribuirle serie de crímenes

Compartir

2 minutos

Río de Janeiro, 26 jun (EFE).- El senador ultraderechista Flavio Bolsonaro calumnió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su principal rival en las elecciones presidenciales de octubre próximo, al atribuirle diversos crímenes en una publicación en las redes sociales, según una investigación policial divulgada este viernes.

La acusación consta en el informe final de una investigación realizada por la Policía Federal a petición del magistrado Alexandre de Moraes, uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF), según informó el organismo.

Una vez concluida la investigación de la policía con la conclusión de que hubo crimen, la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre si considera procedente la acusación y le solicita a la Corte Suprema la apertura de un juicio por calumnia contra el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

La investigación fue abierta el 3 de enero luego de que Bolsonaro hiciera alusiones a Lula -en un mensaje publicado en redes sociales- para referirse a la operación en la que Estados Unidos depuso y capturó al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladó hasta Nueva York.

«Lula será delatado. Se trata del fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas…», afirmó el senador en su publicación.

Para los investigadores de la Policía Federal, en su mensaje, Flávio Bolsonaro acusó falsamente al jefe de Estado de los crímenes citados.

«Queda claro, por lo tanto, que el senador Flávio Bolsonaro, mediante su publicación, acusó falsamente al presidente Lula de la práctica de los crímenes citados, que están expresamente tipificados en nuestro código penal», afirmó la Policía Federal en su informe final.

La posible apertura de un juicio contra el senador puede impactar las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula intentará la reelección y tendrá como principal rival, según los sondeos, al senador ultraderechista.

Hasta hace algunas semanas los dos candidatos aparecían técnicamente empatados en las encuestas para una eventual segunda vuelta, pero en los últimos sondeos Lula aparece liderando con hasta seis puntos de ventaja sobre Bolsonaro.

El jefe de Estado consiguió distanciarse de su rival, tras la divulgación de conversaciones en las que el senador le solicita recursos para financiar una película sobre Jair Bolsonaro a un banquero encarcelado y acusado de uno de los mayores fraudes en la últimas décadas en el país, al que tilda como «hermano». EFE

cm/jrg