La Policía de Argelia detiene a 48 personas que organizaban viajes a migrantes irregulares

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Túnez, 29 jul (EFE).- Efectivos de la división de la Policía Judicial de Orán, en el noroeste de Argelia, desmantelaron una banda dedicada a la organización de «viajes ilegales» para migrantes irregulares, con el arresto de 48 personas, entre ellas tres «líderes» de la red, informó este miércoles ese cuerpo de seguridad del Estado en Facebook.

Según la fuente, se trata de una «red criminal internacional activa en la organización de viajes ilegales a través del mar destinados a migrantes», cuyos líderes fueron identificados inicialmente, en un operativo que condujo al arresto de todos los miembros de la banda.

El operativo se desarrolló tras una «larga» investigación policial, supervisada por la Fiscalía del distrito de Orán, que llevó a organizar «una redada» en un edificio que los arrestados utilizaban para «acomodar a los migrantes», como parte del proceso que los conduciría a su destino.

En el transcurso de la operación fueron incautadas «divisas extranjeras superiores a 2.000 euros» y más de tres millones de dinares argelinos (más de 20.000 euros), así como vehículos que los miembros de la banda usaban para el transporte de los migrantes en trayectos por tierra.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial para responder, de manera individualizada, «según el grado de responsabilidad en el proceso migratorio ilegal», por los delitos que se les imputen.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes irregulares procedentes de Argelia se dirigen, fundamentalmente, a España, a donde llegaron 10.000 argelinos en el año 2025, lo que representó alrededor del 54 % de las llegadas marítimas de este tipo durante el período. EFE

sb/mb