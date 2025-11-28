La Policía de Argentina recupera 82.000 ampollas de fentanilo contaminado

Buenos Aires, 28 nov (EFE).- La Policía de Argentina recuperó 82.000 ampollas de fentanilo contaminado en diversos procedimientos ordenados por la Justicia, que investiga más de un centenar de muertes por este fármaco alterado, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina llevaron adelante varios procedimientos para recuperar las ampollas en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

En los procedimientos se recuperaron unas 82.000 ampollas de fentanilo alterado.

El Ministerio de Seguridad Nacional indicó que los procedimientos se realizaron como parte de la causa judicial iniciada en mayo pasado a partir del reporte de 58 personas fallecidas, cifra que continuó en aumento como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado.

Por el caso están procesadas 17 personas, entre ellas los directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La investigación logró determinar que 40 establecimientos de salud habían recibido ampollas pertenecientes a los lotes alterados.

Los responsables de los centros de salud fueron notificados y procedieron a resguardar los lotes, los cuales fueron recogidos por la Policía para su custodia judicial.

«Cabe destacar que el proceso judicial mantiene bajo investigación 173 muertes, presuntamente vinculadas a la aplicación de fentanilo contaminado. El caso es considerado una de las mayores tragedias sanitarias de los últimos años en el país», afirma el comunicado.

El caso es investigado por la Justicia argentina desde el 12 de mayo pasado, después de que el Hospital Italiano de la ciudad bonaerense de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales.

El fentanilo, un potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos de varios centros médicos en distintos puntos del país.

Mediante estudios posteriores del estatal Instituto Malbrán, se confirmó que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en Laboratorio Ramallo y HLB Pharma. EFE

