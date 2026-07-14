La Policía de Brasil denuncia a 48 investigados por un millonario fraude a pensionados

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São Paulo, 14 jul (EFE).- La Policía Federal de Brasil presentó cargos contra 48 investigados por un escándalo de corrupción en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que resultó en el desvío millonario de prestaciones a pensionados y jubilados, informaron este martes medios locales.

La institución presentó sus conclusiones ante el juez de la Corte Suprema André Mendonça, responsable del caso, el pasado viernes y ahora la Fiscalía se encargará de evaluar si denuncia formalmente a los implicados, archiva el proceso o solicita nuevas diligencias.

Según la investigación, la trama desvió hasta 6.300 millones de reales (1.240 millones de dólares) mediante deducciones no autorizadas de las prestaciones a jubilados y pensionistas.

Entre el casi medio centenar de señalados por la Policía Federal figuran el expresidente del INSS Alessandro Stefanutto y el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el ‘Careca do INSS’ (Calvo del INSS), apuntado como uno de los principales responsables de los desvíos.

Stefanutto fue denunciado por los delitos de promover, financiar o integrar una organización criminal, lavado de dinero y corrupción pasiva, y Antunes, por lavado de dinero y participación en corrupción pasiva, de acuerdo con el diario Folha de São Paulo.

En paralelo, el escándalo provocó una guerra de narrativas entre el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y la oposición liderada por el encarcelado expresidente Jair Bolsonaro, que ocupó el poder entre 2019 y 2022.

El Ejecutivo de Lula asegura que los desvíos ocurrieron durante la Administración de Bolsonaro, mientras que los aliados del líder ultraderechista, hoy en prisión domiciliaria por golpismo, intentan asociar el caso al mandato del dirigente progresista.

El caso, que ha afectado a políticos, empresarios y lobistas, también fue objeto de una comisión de investigación parlamentaria, cuyo relator propuso solicitar a la Fiscalía denunciar a 216 personas, entre exdirectores del INSS, exministros, parlamentarios y representantes de asociaciones.

Sin embargo, este primer informe de la Policía Federal se limita a los presuntos desvíos ocurridos en el seno de la Confederación Nacional de los Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), cuyo presidente Carlos Roberto Ferreira es fugitivo de la Justicia y también fue denunciado.

En otras piezas de la investigación es citado Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado.

A Lulinha se le señala por sus vínculos con el ‘Careca do INSS’ (Calvo del INSS). No obstante, el Gobierno de Lula ha defendido ir hasta el fondo en las investigaciones e inició un proceso para indemnizar a todos los afectados por el escándalo. EFE

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