La Policía de Brasil investiga un esquema que desvió 150 millones de dólares de bancos

São Paulo, 30 oct (EFE).- La Policía Federal de Brasil inició este jueves una operación para desmontar una banda que desvió más de 813 millones de reales de cuentas bancarias (unos 150 millones de dólares) y que tiene a supuestos integrantes criminales en España.

El esquema ilegal extrajo recursos de cuentas usadas por bancos para gestionar transferencias hechas por sus clientes a través del PIX, el popular sistema digital de pagos brasileño, informó la institución en un comunicado.

La banda accedió a las cuentas después de lanzar un ataque informático a una empresa de tecnología que prestaba servicios al sistema financiero, uno de los mayores jaqueos cibernéticos que se recuerdan en el país.

Los agentes buscan ejecutar 26 órdenes de prisión y 42 de búsqueda en once ciudades de siete diferentes estados brasileños, mientras que la justicia determinó el bloqueo de 640 millones de reales en recursos de los sospechosos.

Parte de los miembros del grupo criminal se encuentra en el extranjero, por lo que participan en la operación las oficinas de la Interpol en España, Portugal y Argentina, así como la brigada especializada en fraudes informáticos de la Policía Nacional española.

Los sospechosos se enfrentan acusaciones por los crímenes de invasión de dispositivo informático, robo mediante fraude electrónico y lavado de dinero. EFE

