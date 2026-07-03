La Policía de Brasil lanza operativo contra objetivos criminales sancionados por EE. UU.

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(Actualiza con declaraciones del jefe de la Policía Federal)

São Paulo, 3 jul (EFE).- La Policía Federal de Brasil lanzó este viernes un operativo para desarticular una organización criminal especializada en el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, con movimientos financieros que superan los 10.000 millones de reales (unos 1.900 millones de dólares).

Aunque el comunicado oficial de la institución no reveló las identidades de los implicados, medios locales indicaron que los principales objetivos de la operación son dos ciudadanos brasileños recientemente sancionados por Estados Unidos por presuntos nexos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que fue clasificada como terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según la prensa brasileña, entre los siete detenidos se encuentra Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, quien fue objeto de sanciones por parte de EE. UU. el pasado miércoles debido a sus presuntos nexos con el PCC.

Por otro lado, el empresario Victor Henrique de Oliveira Shimada, también sancionado por las autoridades estadounidenses y contra quien también se dictó orden de detención, fue declarado prófugo.

En declaraciones citadas por el diario Valor, el director general de la Policía Federal (PF) de Brasil, Andrei Rodrigues, afirmó que la difusión pública de las sanciones de Estados Unidos contra los ciudadanos brasileños perjudicó y obligó a adelantar el operativo policial, que ya había sido autorizado por la Justicia Federal antes del anuncio del Gobierno de Trump.

Sin aclarar la identidad de los objetivos, Rodrigues dijo que «si no se hubiera producido esa designación, tal vez el desenlace habría sido otro».

«Tal vez habríamos localizado a esa persona. Desafortunadamente no fue encontrada, por lo que hubo un perjuicio para la investigación», lamentó.

“Lo que queremos, de hecho, es que Estados Unidos colabore efectivamente en las operaciones», enfatizó el director de la PF. «Creo que mucho más que designar a una facción como grupo terrorista, si existe una cooperación efectiva, tendremos mejores resultados”, dijo.

De acuerdo con la nota oficial de la Policía Federal, la red criminal blanco de la operación de este viernes utilizaba un sofisticado sistema estructurado para ocultar y movilizar recursos de origen ilegal a través de transferencias ilícitas de criptoactivos, transporte de grandes sumas de dinero en efectivo, operaciones bancarias y triangulación de fondos entre personas físicas y jurídicas de fachada.

Las investigaciones preliminares permitieron identificar movimientos financieros que superan los 10.000 millones de reales (aproximadamente 1.900 millones de dólares).

Más de 50 agentes federales fueron movilizados este viernes para dar cumplimiento a 13 órdenes de registro e incautación y 11 mandatos de prisión temporal en la capital paulista y tres municipios del estado de São Paulo (Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba).

Asimismo, la Policía informó de que la justicia decretó el secuestro y bloqueo de bienes, dinero y criptoactivos de los investigados por un monto total de hasta 10.400 millones de reales (aproximadamente 1.990 millones de dólares), con el fin de asfixiar las finanzas de la organización. EFE

adm/cm/gpv