La policía de Costa Rica detiene a sospechosos del asesinato de un militar nicaragüense

La policía de Costa Rica detuvo este viernes a cuatro sospechosos del asesinato en San José de un militar nicaragüense exiliado y crítico del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informaron las autoridades.

El 19 de junio el mayor Roberto Samcam, de 66 años, fue acribillado por desconocidos en el condominio donde vivía en un suburbio de San José, un asesinato por el que activistas, movimientos nicaragüenses en el exilio y políticos locales responsabilizaron al gobierno de Ortega y Murillo.

Las detenciones de los sospechosos se produjeron tras varios allanamientos en la Ciudadela León XIII, una zona de San José donde viven muchos migrantes nicaragënses, y en Cañas, a unos 175 kilómetros al noroeste de la capital costarricense, en la provincia de Guanacaste.

«Tenemos a un sujeto de apellido Carvajal, de 20 años de edad, quien sería el que cometería el homicidio», dijo el director del Organismo (policía) de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, en un video enviado a periodistas.

Ahora, la policía buscará «poder determinar si efectivamente estamos en presencia de una incursión política de otro gobierno o no», agregó Zúñiga.

Además de los cuatro arrestados, la policía está tratando de ubicar a un quinto sospechoso.

Según Zúñiga, Carvajal cometió presuntamente el homicidio «a sangre fría» en compañía de otros dos de los detenidos.

De acuerdo al funcionario, el crimen fue cometido por «personas inexpertas» que son contratadas y «ejecutan estos homicidios de manera algo torpe».

Samcam, que hablaba con frecuencia con los medios para denunciar al gobierno de Managua, vivía con su esposa en Costa Rica desde 2018, año en que masivas protestas contra Ortega fueron violentamente reprimidas, con saldo de más de 300 muertos según la ONU.

El 10 de enero de 2024, otro exiliado nicaragüense en Costa Rica, Joao Maldonado, fue atacado a tiros mientras estaba en un automóvil con su novia en San José. Ambos resultaron heridos de gravedad.

Tras el asesinato de Samcam, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís (2014-2018) manifestó en Facebook que el asesinato del militar nicaragüense en Costa Rica «por su frontal oposición a la dictadura de Ortega y Murillo es un acto indignante y gravísimo».

También la exmandataria costarricense Laura Chinchilla (2010-2014) dijo entonces en X que «es inadmisible que los sicarios de la dictadura de Nicaragua operen con total libertad e impunidad en nuestro país».

