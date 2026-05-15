La Policía de Ecuador captura al líder de la mafia que controlaba Quito

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La Policía de Ecuador capturó este jueves a un líder de la banda Los Lobos, que controlaba el narcotráfico, la extorsión y otros crímenes en Quito, en una operación liderada por el ministro de Interior, John Reimberg, y registrada por la AFP.

El gobierno de Daniel Noboa lanzó una campaña con toques de queda nocturnos, estados de excepción y militares desplegados en las calles para intentar doblegar a decenas de bandas vinculadas a cárteles internacionales.

En medio de la medida que prohíbe la circulación de civiles, decenas de policías de unidades de élite se movilizaron por calles desoladas hacia el sur de la capital para arrestar en una vivienda a Eduardo Gómez, alias Gordo Paúl.

«Es el delincuente más peligroso que tenemos aquí, en la ciudad de Quito», dijo el ministro Reimberg a la prensa, protegido por un chaleco antibalas.

Los Lobos tienen nexos con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y en pocos años emergió como una de las bandas más poderosas del país, con miles de miembros, según InSight Crime.

Al ser detenido, Gómez se encontraba junto a su pareja, que también fue arrestada y que, según las autoridades, era la encargada del manejo de la logística de la organización dedicada al tráfico de droga, extorsiones, secuestros y minería ilegal de oro.

Tras el allanamiento, Gordo Paúl fue presentado esposado y con el torso desnudo cubierto de tatuajes como el de un león, que representa a la agrupación Los Choneros. Los Lobos surgió como una escisión de esa organización y luego se convirtió en su peor enemigo.

La operación incluyó 22 allanamientos y dejó 15 detenidos.

Pese a las políticas de mano dura de Noboa y el apoyo del gobierno de Estados Unidos, la violencia no cesa en Ecuador.

El año pasado fue el país más peligroso de América del Sur, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según InSight Crime.

Por Ecuador, estratégicamente posicionado en el Pacífico oriental, circula un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.

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