La Policía de Ecuador decomisa 54 kilos de marihuana en una provincia fronteriza con Perú

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Quito, 6 jun (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador informó este sábado del decomiso de 54 kilos de marihuana, en un operativo realizado en la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

La operación «Cero Impunidad 18218» permitió evitar el transporte y comercialización de la droga en el municipio de Huaquillas.

Tras realizar investigaciones, la Policía indicó que obtuvo información relacionada con el presunto traslado de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, a través del sector aduanero, ocultas en planchas metálicas utilizadas para labores de estampado.

En el operativo se logró la incautación de 54 kilos de marihuana, equivalentes a 108.640 dosis retiradas del mercado ilícito, y con una afectación a las economías criminales por un valor estimado de 42.098 dólares, indicó la institución -en un comunicado-.

La droga aprehendida fue ingresada bajo cadena de custodia para las pericias e investigaciones correspondientes, mientras continúan las diligencias orientadas a identificar y localizar a los responsables de esta actividad ilícita.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con varios puertos, como los ubicados en Guayaquil y El Oro, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido -en los últimos años- en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige mayormente a Norteamérica y Europa.

En 2025, las fuerzas de seguridad ecuatorianas decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, unas 67 toneladas menos de las que se incautaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo con datos oficiales.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno», que declaró el presidente Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas» y a las que atribuye los altos índices de violencia de los últimos años en el país, vinculados -principalmente- con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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