La Policía de Ecuador descarta explosivos en vehículo abandonado en una vía de Guayaquil

3 minutos

Quito, 21 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana descartó este martes la existencia de explosivos en un vehículo que tres sujetos abandonaron en el carril central de una vía principal del sur de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y donde la semana pasada la explosión de un carro bomba dejó un fallecido y treinta heridos.

«De acuerdo a unidades articuladas que atienden la emergencia, se descarta la presencia de artefactos explosivos», señaló la Policía sobre el hecho suscitado en la avenida 25 de julio.

Tras la verificación, Francisco Zumárraga, comandante de Policía de la Zona 8, a la que pertenece Guayaquil, dijo que se dio la indicación para que se habilite el tránsito por la zona.

«Vamos a esperar que llegue la grúa para poder trasladar este vehículo a donde corresponde y determinar efectivamente quién es el propietario del mismo», señaló.

Anotó que están en coordinación permanente con el personal de Fuerzas Armadas a fin de «realizar las operaciones del territorio, pero también de generar un análisis adecuado de toda la información que manejan» los subsistemas de Inteligencia de las fuerzas de seguridad.

Pidió a la ciudadanía que confíen «en el trabajo técnico y profesional» que desarrollan en territorio y recordó que la seguridad «es un esfuerzo de absolutamente todos».

Esta mañana también se temía la presencia de explosivos en otro sector, pero la Policía indicó en su cuenta de la red social X que tras una verificación técnica realizada por la unidad especializada antiexplosivos en la avenida Vicente Trujillo, también en el sur, «se confirmó que el objeto reportado no correspondía a un artefacto explosivo».

Otras explosiones

La semana pasada, otras detonaciones de explosivos dejaron daños en dos puentes, uno en la provincia del Guayas, de la que Guayaquil es capital, y otro en la del Azuay, en el sur del país.

La explosión la semana pasada del coche bomba en los exteriores de un importante centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, ubicados en el centro financiero de Guayaquil, fue el segundo en menos de un mes.

El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil, sin dejar heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por Noboa para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como «terroristas», y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

sm/cpy

(video)