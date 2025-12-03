La Policía de Ecuador detiene a 8 presuntos integrantes del grupo ‘Los Choneros’ en Quito

2 minutos

Quito, 3 dic (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo en Quito, capital del país, a ocho sujetos por su presunta vinculación con el grupo criminal ‘Los Choneros’, uno de los más activos del país y liderado por el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, hasta su detención en junio pasado y posterior extradición a Estados Unidos.

A seis de los ocho arrestados se les atribuyen delitos de robo, extorsión, tenencia y porte de armas de fuego.

La estructura operaba en sectores comerciales del sur de la capital, donde localizaba a sus víctimas y ejercía amenazas físicas y psicólogas sobre ellas para conseguir algún tipo de rédito económico, informó el cuerpo policial.

Durante la operación, los agentes también incautaron cuatro armas de fuego, 55 cartuchos, dos motocicletas, un vehículo con reporte de robo, diez móviles y cuarenta envolturas de droga.

Los Choneros sostenían hasta finales de 2020 el monopolio de la actividad criminal en Ecuador, momento en el que se desató una ‘guerra’ de bandas que ha llevado a que Ecuador atraviese la peor crisis de violencia de su historia reciente, lo que le ha ubicado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con proyecciones de acabar 2025 con alrededor de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

Por ello, y desde inicios de 2024, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas de delincuencia organizada como grupos «terroristas» y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles controladas hasta entonces por las estructuras criminales. EFE

af/sm/pddp