La Policía de Ecuador detiene a dieciséis personas por tráfico de combustible en Galápagos

1 minuto

Quito, 14 jun (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a dieciséis personas vinculadas a una presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustible en una operación realizada en alta mar, frente a la isla de San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, según informó este domingo el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg.

La intervención fue ejecutada por la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Armada de Ecuador, según detalló el ministro.

Durante el operativo, las autoridades incautaron siete embarcaciones, seis motores fuera de borda, diecisiete teléfonos móviles, un GPS, una antena Starlink y 2.700 galones (10.220 litros) de combustible líquido derivado de hidrocarburos.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para las investigaciones del caso.

La operación se produjo tres días después de que se hallaran 32 bultos con 1,4 toneladas de cocaína a 235 millas náuticas (435 kilómetros) al sur de la isla de San Cristóbal, donde las autoridades presuponen que los criminales arrojaron la droga al mar para huir de los controles policiales y militares. EFE

af/jrg