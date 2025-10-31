La Policía de Ecuador detiene a lituano buscado por Interpol por narcotráfico

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 31 oct (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo este viernes a un lituano que era buscado desde 2023 por Interpol tras ser requerido por la Justicia de su país por narcotráfico y otros delitos, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

El hombre, identificado como Grigaliunas Linas, fue detenido por agentes de la Unidad Nacional de Interpol en el norte de la ciudad costera de Guayaquil, la más poblada del país, y, según el ministro, es «calificado por la justicia transnacional como una persona de alto riesgo».

El Ministerio del Interior detalló que el hombre es requerido por la Fiscalía General de Lituania por delitos relacionados con tráfico de drogas, malversación de bienes e intento de influir en testigos.

«Tiene una orden de detención europea emitida el 13 de octubre de 2022 y una difusión roja de Interpol activa desde octubre de 2023», precisó la cartera de Estado.

La captura del lituano se efectuó en cumplimiento a una orden judicial emitida por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto 2.0), un proyecto de cooperación con la Unión Europea (UE).

El ministro Reimberg señaló que el hombre, al que también se le incautó tres teléfonos móviles, «fue puesto a órdenes de la Justicia para el debido proceso». EFE

cbs/nvm