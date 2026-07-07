La Policía de Ecuador evita el envío de 54,7 kilogramos de cocaína a Algeciras, en España

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Quito, 7 jul (EFE).- La Policía Nacional de Ecuador informó este martes que ejecutó el operativo ‘Hades V’, gracias al cual impidió el envío de 54,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en un contenedor con destino a Algeciras, España.

La droga fue detectada antes que el contenedor ingresara en un centro de acopio para ser consolidado con carga lícita.

Tras una inspección técnica especializada, los uniformados localizaron 55 bloques de cocaína escondidos en un doble fondo de la estructura del piso del contenedor.

Según cálculos policiales, la droga incautada equivale a 547.250 dosis retiradas de circulación del mercado ilícito.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con puertos en sus costas, como el de Guayaquil; y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/lpm