La Policía de Ecuador incauta 105 bloques de droga en una zona fronteriza con Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 29 may (EFE).- La Policía ecuatoriana incautó 105 bloques de droga en la localidad de Mataje, al norte de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, y detuvo a cuatro personas, informó el ministro del Interior, John Reimberg.

La incautación se realizó en un operativo en la zona fronteriza, en el que se interceptó un vehículo. Durante el registro del automotor los policías identificaron varios paquetes rectangulares con envolturas de cinta color café que estaban ocultos debajo del tapizado, y que en su interior tenían la sustancia de color blanco, según relató el ministro en su cuenta de la red social X.

Cuatro hombres fueron detenidos, quienes fueron identificados como Eider Portillo, Johan Ureña, Edison Quiroz y Juan David Gasca, y, además de la droga se decomisaron cinco teléfonos móviles, dos motocicletas y el vehículo en el que estaban los paquetes.

«Los sujetos fueron puestos a órdenes de la justicia para el debido proceso», añadió Reimberg.

Esta incautación se realiza en medio de la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a Colombia a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de droga, especialmente cocaína, que entran desde el vecino país para ser enviadas desde sus puertos y costas hacia Norteamérica y Europa.

La guerra comercial ha escalado hasta imponerse aranceles de hasta el 100 % que Ecuador ha anunciado que bajará al 75 % desde el 1 de junio, a lo que se han sumado acusaciones cruzadas entre Noboa y su par colombiano, Gustavo Petro, sobre distintos asuntos que han llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores. EFE

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