La Policía de Ecuador incauta 190 paquetes de cocaína y detiene a dos personas en la costa

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Quito, 20 may (EFE).- La Policía de Ecuador informó este miércoles que incautó 190 paquetes de cocaína ocultos en vehículos adaptados para esconder droga, durante un operativo realizado en el municipio de El Carmen, en la provincia costera de Manabí.

La operación permitió la detención de dos personas identificadas como Jostyn M. y Luis V., presuntamente vinculadas al tráfico de droga, informó el cuerpo policial.

De acuerdo con la institución, la droga incautada equivaldría a unas 200.000 dosis de cocaína y alcanzaría un valor de 8,8 millones de dólares en el mercado europeo.

En el operativo también se incautaron tres vehículos y dos teléfonos móviles.

Manabí es una de las provincias más afectadas por la actividad del crimen organizado y bandas criminales, catalogadas como «terroristas» desde la declaratoria del presidente Daniel Noboa de «conflicto armado interno» en el país, en enero de 2024.

Pese a ello, en 2025 hubo un récord de 9.281 homicidios, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. EFE

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