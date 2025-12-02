La Policía de Ecuador incauta más de una tonelada de marihuana en provincia andina

Quito, 2 dic (EFE).- La Policía de Ecuador informó este martes la incautación de más de una tonelada de marihuana camuflada en un vehículo en la provincial andina de Imbabura, en el norte del país.

En total se encontraron algo más de 1.342 kilogramos de esta sustancia ilícita, detalló en un comunicado en el que informó sobre la incautación que fue realizada el lunes.

La intervención, que también se saldó con la detención del conductor, se desarrolló cuando los agentes detuvieron la marcha de un camión grúa que trasladaba un rodillo compactador.

Durante la inspección del automotor se obtuvo una alerta positiva que permitió localizar paquetes de marihuana ocultos dentro del rodillo compactador.

En 2024, Ecuador alcanzó un récord histórico en incautaciones de droga, decomisando 294,61 toneladas, lo que representa un aumento del 34 % respecto a las 219,2 toneladas confiscadas en 2023 .

Este incremento se atribuye a la intensificación de operativos de seguridad y a la declaración de «conflicto armado interno» contra el crimen organizado por parte del Gobierno.

La mayoría de la droga incautada, principalmente cocaína, estaba destinada al tráfico internacional, consolidando a Ecuador como el tercer país con mayores decomisos a nivel mundial, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos. EFE

