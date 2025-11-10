La Policía de Guatemala incauta más de 170 kilos de cocaína en la costa sur

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 10 nov (EFE).- Agentes antinarcóticos de Guatemala incautaron este lunes más de 170 kilos de cocaína durante un operativo en la costa sur del país, informó la Policía Nacional Civil (PNC), sin que se reportaran detenciones.

De acuerdo con la institución, miembros de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron 172 paquetes de droga en un vehículo abandonado en un centro comercial ubicado en el departamento (provincia) de Escuintla, a 60 kilómetros de la capital guatemalteca.

El operativo fue montado en seguimiento a una investigación por una denuncia anónima, indicó la institución policial.

Según la SGAIA, esta es la tercera incautación de paquetes de cocaína en los últimos días en Guatemala, ya que el 4 de noviembre se decomisaron 292 paquetes en un contenedor que llegó de Costa Rica a Puerto Quetzal, en Escuintla.

Además, el 6 de noviembre se decomisaron otros cuatro paquetes de la misma droga hallados en un vehículo en una zona del norte de la ciudad.

Las cifras preliminares oficiales indican que este año las fuerzas de seguridad han incautado al menos ocho toneladas de cocaína en el país, utilizado como puente por las organizaciones internacionales para traficar droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

El sábado, los agentes de la SGAIA capturaron a Pedro Pablo Oliva Catalán, de 35 años, pedido en extradición por una corte de Texas (EE.UU.) por delitos de narcotráfico.

Según la Policía, Oliva, alias “Quib” o “Cowboy”, fue detenido durante un operativo en la aldea San Diego, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.

El guatemalteco es acusado por la justicia estadounidense de haber pertenecido a una organización de narcotráfico desde 2017 hasta agosto de 2024 y de ser responsable de transportar, dirigir y administrar parte de las actividades del tráfico de cocaína del grupo en Guatemala y otros países.

Oliva se convirtió en el extraditable número 30 a Estados Unidos en lo que va de este año, 17 de ellos por narcotráfico. EFE

oro/ao/adl/enb