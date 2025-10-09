La Policía de Honduras promete justicia por el asesinato del ambientalista Juan López

3 minutos

Tegucigalpa, 8 oct (EFE).- El director de la Policía Nacional de Honduras, general Juan Manuel Aguilar, afirmó este miércoles que «todos los responsables», incluidos los intelectuales, del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, «van a ser llevados ante la justicia».

«El caso se está investigando, está en poder del órgano jurisdiccional del Estado, y créame, lo traemos a colación porque nos han reclamado mucho por este caso, pero este caso será resuelto en su totalidad y todos los responsables van a ser llevados ante la justicia», dijo Aguilar en declaraciones a la prensa.

Aguilar y el secretario hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, comparecieron ante medios de comunicación para referirse a algunos logros que, según ellos, se han alcanzado en el presente año en lo que respecta a la reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que, desde diciembre de 2022, permanece en estado de excepción parcial para frenar la violencia.

Sobre el caso del ambientalista Juan López, quien tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y era concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento de Colón en el Caribe de Honduras, donde fue asesinado, Aguilar señaló que «todavía siguen las investigaciones y estamos pendientes para llegar a los autores intelectuales» del crimen.

Hasta ahora solamente han sido capturados tres hombres acusados de ser los autores materiales del homicidio de López, quien además era predicador de la palabra en Tocoa.

«Las personas detenidas son tres, pero el proceso investigativo continúa, no les puedo dar avances porque tengo una prohibición por parte de nuestra normativa jurídica para poder definir qué es lo que sucedió en sí, pero vamos a llegar hasta los autores intelectuales», enfatizó el alto jefe policial.

El uniformado expresó además que cuando la Policía Nacional tenga todos los indicios pertinentes y las pruebas que están en el exterior, que fueron remitidas a laboratorios especiales (de Estados Unidos), «vamos a dar con la verdad de los hechos».

Juan López se oponía a un proyecto minero de la empresa Pinares Ecotek en el sector de Tocoa.

El asesinato del ambientalista ha salpicado al alcalde del municipio en mención, Adán Fúnez, y a ejecutivos de la empresa minera.

Fúnez ha rechazado las acusaciones sobre su presunta implicación en el homicidio y había sido señalado por el ambientalista para que renunciara como alcalde, por estar implicado en presuntos actos de corrupción y tener nexos con la empresa Pinares Ecotek. EFE

