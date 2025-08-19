The Swiss voice in the world since 1935

La Policía de Indonesia amplía la búsqueda de la española desaparecida en Lombok

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Yakarta, 19 ago (EFE).- La Policía de Indonesia anunció este martes que ha ampliado la búsqueda de la española María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, cuyo rastro se perdió en la isla de Lombok en la primera semana de julio, sin que haya registro de su salida del país asiático.

En un comunicado, la comisaría de Lombok Occidental, a cargo del caso, explicó que se mantiene una búsqueda intensiva, ahora ampliada a puertos y al aeropuerto de esta isla, situada a 210 kilómetros al este de la turística Bali, a la que la española llegó en junio.

«María voló por última vez a Yakarta el 5 de marzo de 2025. No existen registros de vuelo (a su nombre) para el período julio-agosto de 2025», señala el escrito, en el que la Policía asegura haber pegado carteles con el rostro de la desaparecida en varios lugares, incluyendo áreas públicas y hoteles.

Asimismo, tras revisar los manifiestos de usuarios de las embarcaciones, «no se ha encontrado ningún registro de María Matilde como pasajera que cruzara a Bali ni a otras zonas».

La Policía local dijo que recibió una carta de la Embajada de España en Indonesia solicitando ayuda, por lo que comenzaron la búsqueda el miércoles pasado e incluyeron el nombre de la septuagenaria en los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

«La víctima se había registrado (en la habitación 107 del Hotel Bumi Aditya, en la localidad de Senggigi) el 13 de junio de 2025 y extendió su estancia hasta el 20 de julio de 2025. Sin embargo, no se la ha visto desde el 1 de julio de 2025», reza el comunicado.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos reportar telefónicamente cualquier información que pueda ser útil en este caso, pues el paradero de Muñoz Carzola «sigue siendo un misterio».

La desaparición de la mujer, nacida en Ferrol (La Coruña) en septiembre de 1952 y afincada en Mallorca, fue denunciada el 28 de julio en España por amigas cercanas, con las que mantenía comunicación frecuente en un grupo de chat, en el que no aparecen como recibidos los mensajes que le envían desde el 7 de julio.

Nurmala Hayati, contable del hotel Bumi Aditya, dijo el viernes a EFE que Muñoz, soltera y sin hijos, pagó por adelantado y le avisó que iba a la playa la última vez que la vio.

«El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp pero no lo recibió. Fue solo el día 6 (de julio) cuando contestó diciendo que estaba en Laos. Ya no la escribí más», añade Hayati, quien afirma estar en contacto con la Policía de Lombok. EFE

sh-hp/raa/jac

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR