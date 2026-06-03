La Policía de Indonesia detiene por corrupción al exjefe del plan de comidas escolares

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Yakarta, 3 jun (EFE).- La Policía de Indonesia detuvo este miércoles por presunta corrupción a Dadan Hindayana, quien hasta ayer ocupó el cargo de director del programa de comidas escolares gratuitas, el plan bandera del presidente Prabowo Subianto, en el que ha destinado cerca de 19.000 millones de dólares.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que, con base en una investigación, la Policía detuvo a Dadan y a otros dos directivos del programa de comidas por presunta corrupción cometida desde la creación del plan, en enero de 2025, cuyo objetivo es llegar a 80 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años de edad.

El Gobierno anunció el martes el despido de Dadan sin dar mayores explicaciones al respecto, después de que Prabowo defendiese en varias ocasiones los éxitos del programa de comidas pese a denuncias de miles de menores intoxicados con estos alimentos a lo largo del archipiélago.

«Entre los delitos se incluyen la adquisición de 21.801 motocicletas eléctricas por un coste total aproximado de un billón de rupias indonesias (cerca de 55,6 millones de dólares), la compra de 32.000 pares de zapatos que no cumplían con los requisitos y la sobreventa de 31.000 tabletas digitales que tampoco cumplían con los requisitos», dice el escrito.

La Fiscalía recordó que el programa «debería ser gestionado por fundaciones en cada escuela», pero estas organizaciones estaban ligadas a funcionarios de la Agencia Nacional de Nutrición, «recibían incentivos de miles de millones de rupias diariamente y están afiliadas a empresas propiedad» de Dadan y de los otros dos directivos detenidos.

«Además de utilizar a las fundaciones, llevaron a cabo el proceso de adquisición de bienes y servicios de ​​manera ilegal, interviniendo ante la Junta de Auditoría para que se inflaran los precios de adquisición», añade el comunicado.

Prabowo abanderó el programa de comidas para hacer frente a altos índices de desnutrición y obesidad infantil, una oferta que le ayudó a ganar el poder en 2024 junto con otras medidas que algunos tachan de populistas, con la promesa de fondo de acelerar el crecimiento de la mayor economía del Sudeste Asiático al 8 %. EFE

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