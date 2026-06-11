La policía de Irlanda del Norte aumenta el despliegue de agentes por la violencia

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Belfast (Reino Unido), 11 jun (EFE).- El Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI, por sus siglas en inglés) desplegará este jueves más agentes y cañones de agua para reforzar la seguridad en la provincia británica tras dos noches de disturbios a raíz del apuñalamiento de un hombre por parte de un ciudadano sudanés.

La policía utilizó anoche cañones de agua en el noroeste de Belfast para contener a los alborotadores, que lanzaron de forma continua todo tipo de objetos contra las fuerzas del orden, mientras que fue incendiado un vehículo del Departamento de Infraestructura.

En rueda de prensa hoy en Belfast el subcomisario del PSNI, Ryan Henderson, indicó que también habrá patrullas ante los hospitales norirlandeses para tranquilizar al personal sanitario, después de que el sindicato de comercio Unison informase de que una enfermera con «un color de piel diferente» fue seguida por cuatro hombres enmascarados.

Al igual que en el resto del Reino Unido, la sanidad pública en Irlanda del Norte depende mucho de personal sanitario venido del extranjero.

Henderson advirtió de que los implicados en estos disturbios afrontarán consecuencias muy graves e instó a quienes fomentaban la retórica violenta que dejen de hacerlo.

Al ser preguntado sobre denuncias de «listas negras» en línea dirigidas a direcciones específicas donde viven inmigrantes, Henderson dijo que es necesario detener la desinformación en internet y admitió que se ha detectado una importante coordinación en torno a la violencia en las redes sociales, tanto dentro como fuera de Irlanda del Norte.

«Esa toxicidad es lo que está llevando a la gente a las calles y hay que acabar con ella», declaró.

«Quiero decirles directamente a las grandes empresas de redes sociales: si alojan en sus plataformas contenido que incita al desorden, tienen que parar», puntualizó.

Henderson señaló que ha quedado claro que quienes participaron en los recientes disturbios no eran manifestantes pacíficos, «sino que tenían la intención de provocar violencia».

«Los llevaremos ante la justicia y sé que el poder judicial de Irlanda del Norte está preparado para imponer largas condenas a quienes provoquen disturbios en nuestras calles», insistió.

El sudanés Hadi Alodid, de 30 años, compareció el miércoles ante un tribunal de Belfast acusado de intento de asesinato por el ataque con cuchillo contra Stephen Ogilvie, que ha perdido un ojo y permanece hospitalizado en un hospital de la ciudad.

El ministro británico para Irlanda del Norte, Hilary Benn, dijo hoy que doce policías resultaron heridos y 16 personas fueron arrestadas en la segunda noche de disturbios en Irlanda del Norte.

El ministro admitió estar satisfecho de que anoche se registraran menos disturbios que el martes por la noche tras la violencia racista que estalló tras el apuñalamiento del lunes.

Al ser preguntado por la cadena Sky si se trataron de disturbios racistas más que una protesta, Benn contestó que «si se ataca a la gente por el color de su piel, ¿de qué otra forma se les puede describir? Eso es vandalismo racista, no cabe duda». EFE

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