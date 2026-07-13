La Policía de Kenia dice haber matado a 11 yihadistas de Al Shabab que planeaban un ataque

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Nairobi, 13 jul (EFE).- La Policía antiterrorista keniana afirmó haber matado a al menos once miembros del grupo yihadista somalí Al Shabab que presuntamente planeaban un atentado en el norte de Kenia, en el condado de Mandera, fronterizo con Somalia.

El Grupo de Operaciones Especiales (SOG, en inglés), una unidad paramilitar de élite de la Policía, efectuó este domingo una operación contra un campamento improvisado de Al Shabab cerca de la frontera, confirmaron las fuerzas de seguridad, según recogen este lunes medios locales.

El asalto terrestre, que contó con apoyo aéreo, fue dirigido contra unos treinta miembros de Al Shabab que supuestamente se preparaban para perpetrar un ataque terrorista en una de las aldeas fronterizas de Mandera, de acuerdo a las fuerzas de seguridad.

Otros siete terroristas resultaron heridos de gravedad antes de retirarse hacia Somalia, mientras las fuerzas kenianas se incautaron de tres ametralladoras PKM y aproximadamente 409 cartuchos.

Medios locales kenianos reportaron también que los agentes kenianos encontraron recibos de impuestos religiosos obligatorios supuestamente emitidos por Al Shabab.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana (UA) que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012 y que controlan zonas rurales en el centro y el sur de Somalia, han cometido numerosos ataques en Kenia.

Al Shabab perpetra frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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